Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Keller

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,5 Prozent auf 25,12 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 8,5 Prozent auf 25,12 EUR ab. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,48 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 789.338 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,810 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,33 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 385,45 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Ausblick: Kontron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen