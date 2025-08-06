DAX24.116 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1649 -0,2%Öl66,47 +0,1%Gold3.399 ±0,0%
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Freitagvormittag nach

08.08.25 09:25 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Freitagvormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 25,88 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
26,06 EUR 0,04 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:00 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,88 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 25,88 EUR. Mit einem Wert von 25,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.345 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 12,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 41,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,776 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Nachrichten zu Kontron

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
