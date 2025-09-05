Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 24,66 EUR zu.

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 24,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 24,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 51.810 Kontron-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 38,56 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je Kontron-Aktie.

