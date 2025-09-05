Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag stärker

Kontron im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 24,90 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 24,90 EUR. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 24,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.095 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 64,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Kontron veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

