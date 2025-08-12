Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,94 EUR ab.

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,3 Prozent auf 25,94 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 25,94 EUR. Bei 26,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.305 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 10,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,60 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,776 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR im Vergleich zu 423,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

