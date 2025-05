Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tritt am Mittag auf der Stelle

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Kontron. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kontron-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 22,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 22,98 EUR zeigte sich die Kontron-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 23,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 22,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.818 Kontron-Aktien.

Bei 26,16 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,703 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 06.05.2025 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 385,45 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,82 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 3 Jahren verdient

Kontron-Aktie gefragt: Jahresziel nach deutlichem Gewinnwachstum im ersten Quartal bestätigt

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen