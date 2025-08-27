Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 24,80 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 24,80 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 24,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 118.218 Kontron-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 16,94 Prozent zulegen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,801 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 395,70 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umsetzen können.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

