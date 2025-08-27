DAX24.064 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.475 -0,2%Nas21.655 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,76 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
So entwickelt sich Kontron

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Nachmittag stärker

28.08.25 16:10 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 24,80 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
24,92 EUR 1,22 EUR 5,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 24,80 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 24,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 118.218 Kontron-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 16,94 Prozent zulegen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,801 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 395,70 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umsetzen können.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen