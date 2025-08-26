DAX24.154 ±0,0%ESt505.386 ±0,0%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,02 -0,3%Gold3.380 -0,4%
KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: 1&1 nachbörslich im Blick - UI kauft Aktien

27.08.25 08:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,55 EUR 0,55 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
26,46 EUR -0,54 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(In der Meldung vom Abend des 25. August wird folgendes klargestellt. Nicht der Chef und Großaktionär von United Internet, Ralph Dommermuth, hat die 1&1-Aktien gekauft, sondern United Internet selbst. Zudem wurden Informationen zu den Eigentumsverhältnissen ergänzt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von 1&1 bleiben am Montag in Bewegung. Im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zog der 1&1-Kurs im Xetra-Vergleich um etwa drei Prozent an und knüpfte damit an seine jüngsten Schwankungen an. Zuvor war ein weiterer Aktienkauf von United Internet bekannt geworden.

Am Donnerstag und Freitag hatten die Papiere um insgesamt fast neun Prozent zulegt, am Montag dann aber auf Xetra wieder 4,5 Prozent verloren. Laut einer nach Xetra-Schluss veröffentlichten Pflichtmitteilung hat die 1&1-Mutter United Internet am 22. August weitere Anteile am Mobilfunkanbieter im Wert von 44,9 Millionen Euro gekauft - zu einem Durchschnittskurs von 18,70 Euro. Auf diesem Niveau hatten die Papiere vor den Ausschlägen der vergangenen Tage gestanden.

Durch die am Montagabend bekannt gegebene Transaktion erwarb United Internet weitere 2,4 Millionen 1&1-Anteile. Das sind etwas mehr als 1,3 Prozent des Grundkapitals. United Internet hatte zuletzt ihren Anteil an 1&1 im Rahmen einer Offerte an die Aktionäre auf etwas mehr als 85 Prozent ausgebaut. Durch den Blockkauf am 22. August steigt der Anteil auf knapp 86,5 Prozent. Im Mai hatte United Internet angekündigt, den Anteil an 1&1 von etwas mehr als 80 Prozent auf knapp 90 Prozent ausbauen zu wollen.

United Internet wird wiederum von Ralph Dommermuth kontrolliert. Der Unternehmensgründer und Vorstandschef hält etwas mehr als die Hälfte der United-Internet-Anteile./tih/he/zb/mis

