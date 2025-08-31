KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich KRONES

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 129,00 EUR.

Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 129,00 EUR nach. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 127,80 EUR nach. Bei 131,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.442 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 11,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 28,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,97 EUR belaufen. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 168,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je Aktie aus.

