Blick auf Aktienkurs

KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag leichter

04.09.25 16:10 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 126,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:42 Uhr 1,7 Prozent auf 126,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die KRONES-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.480 KRONES-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2025 auf bis zu 145,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,98 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,98 Prozent.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,97 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 168,50 EUR für die KRONES-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent auf 1,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 10,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu KRONES AG

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
