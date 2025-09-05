KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Nachmittag

KRONES im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 130,20 EUR zu.

Um 15:49 Uhr wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 130,20 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die KRONES-Aktie sogar auf 130,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 129,60 EUR. Zuletzt wechselten 2.990 KRONES-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,98 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Mit Abgaben von 23,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,97 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 168,50 EUR.

Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,12 EUR je KRONES-Aktie.

