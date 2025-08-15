KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von KRONES zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 130,40 EUR.

Das Papier von KRONES legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 130,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 130,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,80 EUR. Zuletzt wechselten 199 KRONES-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 145,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 10,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 23,16 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,98 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 167,20 EUR.

Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,19 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,16 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht

KRONES-Aktie steigt kräftig nach Hochstufung durch Oddo BHF