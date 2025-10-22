KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 126,60 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere um 15:51 Uhr 0,8 Prozent. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 126,80 EUR aus. Bei 125,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 18.929 KRONES-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,85 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,96 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 161,83 EUR.

Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 EUR, nach 2,19 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

