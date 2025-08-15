DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.736 +2,1%Nas21.480 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,71 +0,1%Gold3.373 +1,0%
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
KRONES Aktie News: Anleger greifen bei KRONES am Freitagnachmittag zu

22.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 131,00 EUR nach oben.

Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 131,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 131,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.592 KRONES-Aktien umgesetzt.

Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,30 Prozent. Bei 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,51 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,98 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 167,20 EUR je KRONES-Aktie an.

KRONES veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,16 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

