Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Zuletzt sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 1,26 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Lenovo Group legte um 09:15 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,0 Prozent auf 1,26 EUR. In der Spitze gewann die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,28 EUR. Bei 1,26 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 13.500 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,83 EUR ab. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 51,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,390 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,058 USD.
Am 13.08.2025 lud Lenovo Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 146,97 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenovo Group einen Umsatz von 120,76 Mrd. HKD eingefahren.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,130 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
