Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Dienstagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 1,20 EUR abwärts.

Das Papier von Lenovo Group befand sich um 09:15 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,8 Prozent auf 1,20 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Lenovo Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,20 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,20 EUR. Bisher wurden heute 25.000 Lenovo Group-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2025 auf bis zu 1,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 40,73 Prozent Plus fehlen der Lenovo Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 0,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,052 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lenovo Group am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,16 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 146,97 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,76 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 19.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,128 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

