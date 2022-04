Continental-Aktie zieht an: Inflation zwingt zu 'Preisanpassungen' - Weiter Diesel-Untersuchungen bei Conti

"Allgemein sind die Lieferketten und die Rohstoffmärkte sehr angespannt", sagte Vorstandschef Nikolai Setzer bei der Hauptversammlung des Konzerns am Freitag. Er bezog sich damit auf die Verknappung und Verteuerung von Energie seit dem Angriff Russlands sowie auf neue Pandemie-Lockdowns in China mit zusätzlichen Logistik- und Transportschwierigkeiten - Letzteres hemmt die Versorgung mit Halbleitern. In Anbetracht dieser Faktoren könnten sich die Bedingungen für das Geschäft verschärfen.

Entsprechende Kostensteigerungen wirken sich wohl auch auf die Abnehmer von Produkten des Autozulieferers aus Hannover aus. "Wir verhandeln aktuell mit unseren Kunden, um angesichts der aktuellen Inflation Preisanpassungen vorzunehmen", erklärte Setzer. Dass insbesondere teurere Reifenrohstoffe am Ende ebenfalls Folgen für die Endverbraucher haben könnten, hatte sich bereits angedeutet.

Im Einkauf könne es weitere Störungen geben, "wenn die geopolitische Lage angespannt bleibt und die Covid-19-Pandemie andauert", räumte der Continental-Chef ein. Zur Versorgung mit Gas, das auch aus Russland bezogen wird, sagte er: "Grundsätzlich stellt Erdgas im Energiemix von Continental in Deutschland einen bedeutenden Anteil dar."

Das Unternehmen hatte jüngst mitgeteilt, seine im russischen Werk Kaluga zunächst ausgesetzte Fertigung "temporär" wiedeaufzunehmen, um Beschäftigte dort vor angedrohter Strafverfolgung zu schützen. Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle rechtfertigte den Schritt: "In dieser Situation haben wir entscheiden: Unsere Verantwortung für die Mitarbeiter hat Vorrang." Unabhängig davon beobachte man "genau, welche Konsequenzen sich aus dem Krieg für den Welthandel ergeben".

Weiter Diesel-Untersuchungen bei Conti - Manager-Entlastung vertagen

Die konzerninternen und staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen zur möglichen Verstrickung von Conti-Mitarbeitern in den VW-Abgasskandal laufen wohl noch eine längere Zeit weiter. "Die Ermittlungen dauern an", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Reitzle am Freitag. Conti müsse "sicherstellen, dass der Sachverhalt rückhaltlos und umfassend aufgeklärt" wird. Bei der Hauptversammlung sprach sich der Chefkontrolleur dafür aus, die Entscheidung über eine Entlastung für den Ende 2021 zurückgetretenen langjährigen Finanzvorstand Wolfgang Schäfer in dem Zusammenhang zu verschieben. Auch Abfindungszahlungen sollen vorerst noch zurückgehalten werden.

Schäfer hatte seinen Posten im Herbst räumen müssen, weil bei eigenen Prüfungen des Unternehmens zur "VW-Dieselthematik" Unregelmäßigkeiten aufgetaucht waren. Am Stammsitz des Autozulieferers in Hannover sowie in Frankfurt ermitteln Staatsanwälte wegen des Verdachts der Beihilfe zum Betrug. Conti-Techniker sollen demnach über Software-Lieferungen an Volkswagen Bescheid gewusst haben, die der Großkunde später mutmaßlich in seinen manipulierten Dieselmodellen einsetzte. Mehrere Aktionärsvertreter sprachen das Thema bei dem digitalen Treffen an.

"Vor diesem Hintergrund lautet der Vorschlag, die Entlastung von Herrn Schäfer zu vertagen", erklärte Reitzle. Zu der Frage, weshalb dies nicht vorsorglich für alle Mitglieder des Vorstands gelte, sagte er: "Abgesehen von Herrn Schäfer bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sie mit der Dieselthematik befasst waren." Man müsse den Fortgang der Auswertungen der Strafverfolger abwarten. Über die Abfindung Schäfers werde der Aufsichtsrat im Lichte der Ermittlungsergebnisse beraten.

Nach Angaben der neuen Finanzchefin Katja Dürrfeld hat Continental für mögliche Bußgelder und Haftungsrisiken durch das Diesel-Verfahren inzwischen Rückstellungen gebildet. Die bisherige Vorsorge hierzu belaufe sich auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.

Christian Retkowski von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger sagte, die Geschäftsentwicklung von Continental sei zuletzt wieder "durchaus zufriedenstellend" gewesen. Zu klären seien insbesondere aber noch die "Verwicklungen in den Dieselskandal und die Aufarbeitungskultur". Der Vertreter der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Alexander Vietinghoff-Scheel, meinte, die meisten Herausforderungen für Conti kämen derzeit von außen. "Ärgerlich war aber vor allem die VW-Problematik und die damit verbundene Personalie Schäfer". Auch Vorstandschef Nikolai Setzer sagte, "verbunden mit seinem Ausscheiden bleiben noch viele Fragen offen". Zu Details könne sich Conti wegen der laufenden Ermittlungen jedoch nicht äußern.

Zeitweise klettert die Continental-Aktie im XETRA-Handel um 1,58 Prozent auf 65,42 Euro.

HANNOVER (dpa-AFX)

