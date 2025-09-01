Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Dienstagabend im Minusbereich

Blick auf Lockheed Martin-Kurs

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 450,94 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 450,94 USD abwärts. Bei 447,72 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 455,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 120.733 Aktien.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 617,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 36,88 Prozent Plus fehlen der Lockheed Martin-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 410,11 USD fiel das Papier am 23.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,35 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 22.07.2025. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,18 Prozent auf 18,16 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 21,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

