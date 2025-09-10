Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gewinnt am Nachmittag

DAX23.659 +0,1%ESt505.378 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.050 +1,2%Nas22.044 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,43 -1,7%Gold3.637 -0,1%
Lockheed Martin im Blick

11.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 465,27 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 465,27 USD nach oben. In der Spitze gewann die Lockheed Martin-Aktie bis auf 466,48 USD. Bei 463,85 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 20.042 Lockheed Martin-Aktien.

Am 22.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 410,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 11,86 Prozent Luft nach unten.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 12,75 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,35 USD aus.

Lockheed Martin ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 6,85 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18,12 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lockheed Martin am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,95 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

