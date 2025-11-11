Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Lockheed Martin am Abend zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 460,41 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 460,41 USD. Bei 461,63 USD erreichte die Lockheed Martin-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 451,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78.357 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Bei 575,93 USD markierte der Titel am 12.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 25,09 Prozent wieder erreichen. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 10,93 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,48 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 12,75 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.10.2025 lud Lockheed Martin zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 6,95 USD gegenüber 6,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,10 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

