Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lockheed Martin konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 474,76 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 474,76 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 475,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 473,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 39.751 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 617,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 15,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,35 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 22.07.2025. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,85 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent auf 18,16 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

