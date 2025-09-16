Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 476,45 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Bei 477,18 USD erreichte die Lockheed Martin-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 474,93 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 20.852 Lockheed Martin-Aktien.
Am 22.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 617,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Bei 410,11 USD erreichte der Anteilsschein am 23.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.
Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 18,16 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,95 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.
Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten
Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
