Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gibt am Montagabend ab

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 453,06 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,7 Prozent auf 453,06 USD. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 452,72 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 457,68 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 85.072 Aktien.
Am 23.11.2024 markierte das Papier bei 546,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 10,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,47 USD.
Lockheed Martin ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,10 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Lockheed Martin-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,42 USD je Aktie belaufen.
