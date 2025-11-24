NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 23.243 Pkt - Nucera unter Druck
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Neben den Rüstungsaktien, die von den US-Friedensplänen für die Ukraine belastet wurden, sind am Montagabend im nachbörslichen Aktienhandel Thyssenkrupp Nucera unter Druck geraten. Bei Lang & Schwarz wurde der Titel 5,7 Prozent schwächer getaxt. "Die Geschäftszahlen waren nicht so toll", kommentierte ein Händler den Geschäftsausweis der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter. Diese hatte ihre eigene Umsatzprognose im abgelaufenen Geschäftsjahr verfehlt und nur einen geringen operativen Gewinn verbucht. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Nucera mit einem Umsatzrückgang und bestenfalls einem ausgeglichenen operativen Gewinn.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.243 23.239 unverändert
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 16:23 ET (21:23 GMT)
