Lufthansa Aktie News: Lufthansa tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 7,44 EUR bewegte sich die Lufthansa-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Lufthansa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 7,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.122.822 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 8,39 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,78 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 25,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,301 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,21 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

