Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Abschlägen

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 7,43 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 7,43 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,38 EUR. Bei 7,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.395.497 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 8,39 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Bei einem Wert von 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,301 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,21 EUR.

Am 31.07.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,32 Mrd. EUR – ein Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Lufthansa dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

