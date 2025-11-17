Lyft Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Lyft

Blick auf Lyft-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,9 Prozent bei 21,77 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,9 Prozent auf 21,77 USD. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 21,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 22,93 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.480.205 Aktien.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 14,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,67 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 55,59 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.11.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,69 Mrd. USD gegenüber 1,52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,394 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

