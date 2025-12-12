DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -0,6%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.831 +0,1%Euro1,1740 ±0,0%Öl61,60 +0,1%Gold4.287 +0,2%
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

MÄRKTE ASIEN/Gute US-Vorlagen stützen - Techs streifen Oracle-Schock ab

12.12.25 07:10 Uhr
DOW JONES--An den Börsen in Asien sowie in Australien-Ozeanien ziehen die Kurse am Freitag überwiegend deutlich an. In Tokio steigt der Nikkei-225 um 1,2 Prozent, der Hangseng in Hongkong gewinnt sogar 1,6 Prozent und in Australien notiert der Leitindex 1,2 Prozent höher. Händler verweisen auf die günstigen Vorlagen der US-Börsen. Zudem können sich auch die asiatische Technologietitel nun überwiegend schon wieder vom Oracle-Schock befreien und legen zu. In Seoul gewinnen SK Hynix und Samsung Electronics jeweils etwa 1 Prozent und stützen so auch den Kospi (+1,1%). Lediglich in China leiden die direkten Wettbewerber von Nvidia darunter, dass dem US-Giganten nun vermutlich doch mehr Exporte in das Reich der Mitte erlaubt werden. Hier stehen Wettbewerber von Nvidia wie Hua Hong Semiconductor oder Moore Threads Technology mit teils zweistelligen Prozentverlusten stark unter Druck.

Wer­bung

Zwar könnten Chinas Internetunternehmen ihre KI-bezogenen Investitionen beschleunigen, falls es Nvidia letztendlich gestattet wird, ihre H200-Chips in dem Land zu verkaufen, wie die Analysten von S&P Global Ratings anmerken. Ihrer Schätzung zufolge könnten Alibaba und Tencent bis zu 2 Milliarden US-Dollar oder mehr für den Kauf von H200-Chips ausgeben, sollten die bestehenden US-Beschränkungen gelockert werden. Die Ausgaben könnten weiter steigen, wenn sich das Angebot verbessert und Nvidia die Preise anhebt, um die Abgabe von 25 Prozent auf die Verkäufe an die US-Regierung auszugleichen. Die politischen und angebotsseitigen Risiken blieben jedoch hoch, da sich die US-Vorschriften erneut ändern könnten, während China inländische Unternehmen vom Kauf von Nvidia-Produkten abhalten könnte. Tencent steigen um 1,2 Prozent, Alibaba um 1,8 Prozent.

Zum japanischen Markt heißt es bei Jefferies, japanische Aktien böten einen überzeugenden Ausblick für das Jahr 2026, da von der Tokioter Börse vorangetriebene Bottom-up-Unternehmensreformen auf eine wachstumsfördernde Top-down-Politik träfen. Auch wenn die Bank of Japan die Geldpolitik normalisiere und der Yen damit steige, könnte der Leitindex Topix im kommenden Jahr weitere 13 Prozent steigen.

Höhere Zinsen in Australien verbessern nach Einschätzung der Analysten von Macquarie die Chancen, dass die Banken des Landes die kurzfristigen Gewinnerwartungen übertreffen. Laut den Analysten könnten jüngst signifikante Bewegungen bei der Marktpreisbildung für den Leitzins und für Swaps den Margen Auftrieb verleihen. Ein verschärfter Wettbewerb könnte den Vorteil zwar ganz oder teilweise zunichte machen, aber die Analysten sehen dennoch das Aufwärtspotenzial, dass die großen Kreditgeber Anfang 2026 die Konsens-Gewinnprognosen übertreffen. Allerdings ist das nicht nur eine gute Nachricht für Bankaktien. Denn höhere Zinsen deuteten auch auf Abwärtsrisiken für die Bewertungsmultiplikatoren und die Stimmung am Immobilienmarkt hin, warnen sie. ANZ Group steigen um 1,2 Prozent.

Wer­bung

Die hartnäckige Inflation in Australien ist nach Einschätzung von Analysten von Jefferies eine schlechte Nachricht für den Modeschmuckhändler Lovisa. Die hartnäckig hohe Inflation, die Aussicht auf weitere Energiepreissteigerungen und die Erwartung von Zinserhöhungen könnten die Konsumausgaben belasten. Die Analysten gehen davon aus, dass stagnierende diskretionäre Ausgaben das Beste seien, das man erhoffen könne. Darüber hinaus sehen sie bereits Anzeichen für Herausforderungen in dem Sektor, in dem Lovisa tätig ist. Die Analysten beobachten, dass bei 13 größeren Akteuren die Gesamtzahl der Filialen in 18 Monaten um 8 Prozent gesunken ist und zwei Einzelhändler ein Insolvenzverfahren eingeleitet haben. Jefferies senkt das Kursziel um 4,2 Prozent auf 32,00 Australische Dollar und belässt die Einstufung für die Aktie auf "Halten". Die Aktie gibt um 2,8 Prozent nach auf 29,94 Austral-Dollar.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.697,30 +1,2% +5,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.602,80 +1,3% +26,8% 07:00

Kospi (Seoul) 4.153,88 +1,1% +73,1% 07:30

Shanghai-Comp. 3.885,65 +0,3% +16,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.942,88 +1,6% +27,2% 09:00

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:35 % YTD

EUR/USD 1,1739 -0,0 1,1740 1,1639 +12,9%

EUR/JPY 182,81 0,1 182,59 182,41 +12,0%

EUR/GBP 0,8763 -0,0 0,8766 0,8739 +5,6%

GBP/USD 1,3396 0,0 1,3392 1,3319 +6,9%

USD/JPY 155,73 0,1 155,54 156,72 -0,8%

USD/KRW 1.472,76 0,1 1.471,85 1.470,48 -0,4%

USD/CNY 7,0626 0,0 7,0610 7,0720 -1,9%

USD/CNH 7,0520 0,0 7,0505 7,0605 -3,7%

USD/HKD 7,7838 0,0 7,7818 7,7811 +0,1%

AUD/USD 0,6667 0,1 0,6663 0,6649 +7,8%

NZD/USD 0,5814 0,1 0,5807 0,5784 +3,8%

BTC/USD 92.471,95 0,0 92.461,15 92.621,70 -2,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,10 57,60 +0,9% +0,50 -18,3%

Brent/ICE 61,75 61,28 +0,8% +0,47 -16,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.279,94 4.279,00 +0,0% +0,94 +61,1%

Silber 63,84 63,575 +0,4% +0,27 +114,0%

Platin 1.454,08 1.445,55 +0,6% +8,53 +62,1%

Kupfer 5,43 5,43 0% 0 +32,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 01:11 ET (06:11 GMT)

