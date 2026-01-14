DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,70 -2,5%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.356 ±0,0%Euro1,1607 ±-0,0%Öl63,63 -0,4%Gold4.600 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot -- HSBC im Fokus
Top News
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Goldpreis: Seitwärtstendenz auf erhöhtem Niveau Goldpreis: Seitwärtstendenz auf erhöhtem Niveau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

MÄRKTE ASIEN/TSMC treibt Technologiewerte an

16.01.26 07:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
121,68 EUR -2,32 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Disco Corp
320,00 EUR 10,00 EUR 3,23%
Charts|News|Analysen
IBIDEN CO LTDShs
42,40 EUR 1,40 EUR 3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kokusai Co Ltd
1.047,00 JPY 6,00 JPY 0,58%
Charts|News|Analysen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
SCREEN Holdings Co.,Ltd.
96,86 EUR 5,94 EUR 6,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
749.000,00 KRW 7.000,00 KRW 0,94%
Charts|News|Analysen
Tokyo Electron Ltd.
229,00 EUR -9,80 EUR -4,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten setzt sich am Freitag keine einheitliche Tendenz durch. Gefragt sind nach dem starken Ausblick von Taiwan Semiconductors Manufacturing (TSMC) Techologiewerte. Davon profitiert der Kospi in Seoul, er steigt um 0,6 Prozent und markiert Allzeithochs. Die Börsen in Tokio und in Schanghai können sich dagegen nur behaupten. In Hongkong gibt der Hangseng 0,2 Prozent ab. Der Leitindex in Sydney zieht dagegen um ein halbes Prozent an, gestützt vor allem von Gewinnen im Bankensektor.

Wer­bung

Taiwan Semiconductors gewinnen 2,7 Prozent auf 1.735 Taiwan-Dollar. Der Konzern hatte am Donnerstag nach Börsenschluss einen unerwartet starken Ausblick veröffentlicht. Das Angebot an modernen Chips von TSMC könnte für einige Zeit knapp bleiben, urteilen die Analysten der Citigroup. Sie haben das Kursziel von 2.450 auf 2.600 Taiwan-Dollar angehoben. Trotz der steigenden Kosten für fortschrittlichere Knoten sei KI sowohl für den Umsatz als auch für die Marge positiv. Dies stärke die Fähigkeit des Unternehmens, seine branchenführende Profitabilität über den gesamten Zyklus hinweg aufrechtzuerhalten, so die Analysten. Beim Advanced Packaging gehen die Analysten davon aus, dass die Kapazität von TSMC im Jahr 2026 1,2 bis 1,3 Millionen Wafer erreichen und im Jahr 2027 auf 1,8 bis 2 Millionen steigen könnte. Samsung Electronics gewinnen in Seoul 3,3 Prozent, SK Hynix knapp 1 Prozent.

Die erhöhten Investitionsausgaben von TSMC geben japanischen Herstellern von Wafer-Fab-Ausrüstung Rückenwind, wie Macquarie-Analyst Hiroshi Taguchi anmerkt. Die angekündigten Ausgaben und die Investitionspläne für Foundry 2.0 von TSMC seien positiv für Hersteller mit einem hohen Anteil an Front-End-Prozessen, darunter Tokyo Electron (-0,4%), Screen Holdings und Kokusai (-0,5%), so der Analyst. Der Anstieg der Investitionsquote von TSMC in den Bereichen Advanced Packaging, Testen und Maskenherstellung in diesem Jahr dürfte japanischen Unternehmen wie Advantest (+1,3%), Disco (+2,2%) und Ibiden (+3,4%) zugutekommen.

Allerdings prognostiziert Taguchi angesichts stark steigender Speicherpreise einen Rückgang der weltweiten Smartphone-Auslieferungen, was wahrscheinlich vor allem die Unternehmen für Smartphones des mittleren und unteren Preissegments belastete. "Für japanische Hersteller von Elektronikkomponenten bleibt das Risiko von Forderungen nach Preissenkungen bestehen, aber das stabile Produktionsvolumen von High-End-Smartphones ist ein positiver Faktor", fügt er hinzu.

Wer­bung

Der Yen legt gegenüber anderen G-10- und asiatischen Währungen zu, nachdem die japanische Finanzministern Katayama die Möglichkeit von Interventionen am Devisenmarkt zum Stützen des Yen thematisiert hat.

Nach zwei aufeinander folgenden Jahren mit Indexgewinnen bleibt BNP Paribas für chinesische Aktien bis ins Jahr 2026 positiv gestimmt. Dies liege teilweise an "der Überzeugung, dass die Regierungspolitik die Unternehmensgewinne stützen wird" und weniger an einer Erholung des Binnenkonsums, urteilt William Bratton, Leiter des Cash-Equity-Research. Der Konsum werde sich 2026 wahrscheinlich erholen, aber die Auswirkungen auf die Gewinne dürften sich erst in der zweiten Jahreshälfte bemerkbar machen, fügt er hinzu. BNP bevorzuge Sektoren wie Grundstoffe, Industrie und Technologie gegenüber konsumnahen Sektoren.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.903,90 +0,5% +1,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 54.054,12 -0,1% +7,9% 07:00

Wer­bung

Kospi (Seoul) 4.828,28 +0,6% +14,6% 07:30

Shanghai-Comp. 4.118,28 +0,1% +4,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.863,87 -0,2% +5,2% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:44 % YTD

EUR/USD 1,1608 -0,0 1,1608 1,1629 -0,9%

EUR/JPY 183,83 -0,2 184,14 184,29 +0,2%

EUR/GBP 0,8673 -0,0 0,8676 0,8657 -0,6%

GBP/USD 1,3383 0,0 1,3379 1,3432 -0,2%

USD/JPY 158,37 -0,2 158,63 158,48 +1,1%

USD/KRW 1.473,95 0,3 1.469,94 1.470,83 +1,6%

USD/CNY 7,0042 0,1 7,0005 7,0048 -0,2%

USD/CNH 6,9658 0,0 6,9633 6,9696 -0,1%

USD/HKD 7,7992 0,0 7,7980 7,7978 +0,2%

AUD/USD 0,6701 0,0 0,6699 0,6683 +0,2%

NZD/USD 0,5755 0,2 0,5740 0,5739 -0,2%

BTC/USD 95.667,60 0,1 95.598,20 96.622,15 +10,1%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,07 59,19 -0,2% -0,12 +8,4%

Brent/ICE 63,64 63,76 -0,2% -0,12 +4,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.609,62 4.616,95 -0,2% -7,34 +7,1%

Silber 91,16 92,416 -1,4% -1,25 +30,7%

Platin 2.029,48 2.079,07 -2,4% -49,59 +17,2%

Kupfer 5,93 5,99 -1,1% -0,06 +4,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 01:15 ET (06:15 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Samsung

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Samsung

DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Samsung nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen