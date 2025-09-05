DAX23.699 +0,4%ESt505.342 +0,5%Top 10 Crypto15,63 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.556 +0,7%Euro1,1731 +0,1%Öl66,88 +1,8%Gold3.620 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD-Aktie mit Kurssturz -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron, Gold im Fokus
Top News
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

MÄRKTE USA/Leichte Erholung - T-Mobile US unter Druck

08.09.25 14:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
461,00 EUR 53,10 EUR 13,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT&T Inc. (AT & T Inc.)
24,09 EUR -1,11 EUR -4,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caesars Entertainment
22,34 EUR -0,36 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EMCOR Group Inc.
547,80 EUR 21,20 EUR 4,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
33,31 EUR 1,81 EUR 5,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MarketAxess Holdings Inc.
158,10 EUR 5,60 EUR 3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robinhood
93,40 EUR 7,11 EUR 8,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
205,65 EUR -11,00 EUR -5,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
36,38 EUR -1,42 EUR -3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit moderaten Gewinnen dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten und damit die Abgaben vom Freitag wieder ausgleichen. Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,2 Prozent. Investoren wögen weiter die Wahrscheinlichkeit bevorstehender Zinssenkungen durch die Federal Reserve ab, heißt es. Nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht rückten nun die Inflationsdaten aus den USA in dieser Woche in den Fokus.

Wer­bung

Dennoch hätten die Arbeitsmarktdaten die Erwartungen gefestigt, dass die Fed die Zinsen bei ihrem Treffen in der kommenden Woche um mindestens 25 Basispunkte senken werde, und sogar die Möglichkeit einer Reduzierung um 50 Basispunkte sei gestärkt worden, heißt es.

Dagegen könnten die politischen Entwicklungen in Frankreich und Japan die Kauflaune etwas dämpfen. In Japan ist, wie sich bereits angedeutet hatte, Regierungschef Shigeru Ishiba zurückgetreten. In Frankreich steht die Vertrauensabstimmung im Blick, die Premierminister Francois Bayrou wegen seiner Haushaltspläne für Montag anberaumt hat. Bayrou werde die Abstimmung voraussichtlich verlieren, so Devisenanalyst Francesco Pesole von ING. Ein "realistisches Szenario" sei, dass Präsident Emmanuel Macron dann einen neuen Premierminister der Mitte oder der rechten Mitte ernennen dürfte, um ein abgeschwächtes fiskalisches Konsolidierungspaket umzusetzen, so Pesole.

Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda.

T-Mobile US verlieren vorbörslich 5,1 Prozent. Echostar wird für rund 17 Milliarden US-Dollar seine Funk-Lizenzen an SpaceX verkaufen. Die Echostar-Titel steigen um 19,2 Prozent. "Damit bekommt T-Mobile US keinen Zugriff auf Spektrum, dass es für seine Expansion brauchen würde", so der Händler. Vor gleichen Problemen stehen nun Verizon und AT&T, die um bis zu 5,0 Prozent fallen.

Wer­bung

Dagegen legen AppLovin (+9,5%), Robinhood Markets (+8,3%) und Emcor Group (+2,0%) deutlicher zu. Wie am späten Freitag bekannt gegeben wurde, werden die drei Aktien zu Handelsbeginn am 22. September in den S&P-500 Index aufgenommen. Sie ersetzen MarketAxess Holdings (+0,3%), Caesars Entertainment (+0,3%) und Enphase Energy (-0,5%), wie S&P Dow Jones Indices mitteilte.

Ölpreise steigen kräftig - Dollar gibt weiter nach

Die Ölpreise steigen kräftig, trotz der Entscheidung der Opec+, die Produktion im nächsten Monat zu erhöhen. Doch der jüngste Angriff Russlands auf die Ukraine erhöht die Wahrscheinlichkeit für weitere US-Sanktionen gegen Russland, heißt es. Die Notierungen für Brent und WTI klettern um bis zu 2,2 Prozent. Die Opec+ hat beschlossen, die Förderung im Oktober um 137.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, trotz der Marktsorgen über einen bevorstehenden Angebotsüberschuss. Die Steigerung ist jedoch bescheiden und die tatsächliche Produktion werde voraussichtlich weit unter den zugesagten Mengen liegen, heißt es weiter.

Der Dollar baut seine Abgaben vom Freitag noch leicht aus, der Dollar-Index verliert weitere 0,1 Prozent. Nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht war der Greenback zum Wochenausklang auf ein Dreiwochentief gerutscht. Die Daten seien nicht schwach genug gewesen, um für eine Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte zu sprechen, so die Analysten der Deutschen Bank. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf die US-Inflationsdaten am Donnerstag, um weitere Hinweise auf das Tempo der Zinssenkungen zu erhalten.

Wer­bung

Der Goldpreis hat bei 3.655 Dollar erneut ein Rekordhoch markiert. Ein weiterhin schwacher Dollar, erneut sinkende Marktzinsen und steigende Zinssenkungsfantasien treiben das Edelmetall weiter an, heißt es. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen geht es leicht auf 4,07 Prozent nach unten.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1724 +0,0% 1,1719 1,1745 +13,1%

EUR/JPY 173,35 -0,1% 173,52 172,60 +6,6%

EUR/CHF 0,9327 -0,2% 0,9345 0,9359 -0,4%

EUR/GBP 0,8665 -0,1% 0,8678 0,8683 +4,9%

USD/JPY 147,85 -0,1% 148,07 146,96 -5,8%

GBP/USD 1,3530 +0,2% 1,3502 1,3525 +7,9%

USD/CNY 7,0971 -0,0% 7,0981 7,0954 -1,5%

USD/CNH 7,1261 -0,0% 7,1276 7,1243 -2,8%

AUS/USD 0,6586 +0,5% 0,6553 0,6561 +5,9%

Bitcoin/USD 111.935,80 +0,8% 111.059,05 110.783,80 +17,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,20 61,87 +2,1% 1,33 -13,9%

Brent/ICE 66,92 65,50 +2,2% 1,42 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.615,21 3.586,09 +0,8% 29,12 +36,7%

Silber 41,23 41,02 +0,5% 0,21 +42,1%

Platin 1.188,88 1.176,26 +1,1% 12,62 +34,3%

Kupfer 4,55 4,55 +0,1% 0,00 +10,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 08:36 ET (12:36 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AppLovin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AppLovin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Robinhood

DatumMeistgelesen
Wer­bung