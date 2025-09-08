DAX23.684 -0,5%ESt505.362 ±-0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1745 -0,1%Öl66,52 +0,4%Gold3.650 +0,4%
DAX sinkt -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
MARKT USA/Etwas fester - Revision der Arbeitsmarktdaten im Fokus

09.09.25 12:12 Uhr

09.09.25 12:12 Uhr
Die Wall Street dürfte mit leichten Gewinnen in den Handel am Dienstag starten und damit die positive Tendenz des Vortages fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,2 Prozent zu. Für einen Impuls dürfte die Revision der US-Arbeitsmarktdaten kurz nach der Startglocke sorgen. Diese umfasst den Zeitraum von April 2024 bis März 2025 und könnte Anzeichen für eine wesentlich schwächere Verfassung des US-Arbeitsmarktes liefern, heißt es. Der Markt könnte erschreckt reagieren, falls die US-Wirtschaft deutlich schwächer als bisher gedacht läuft.

Der überraschend schwache Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag hatte zwar kurzzeitig Konjunktursorgen ausgelöst, gleichzeitig aber auch die Erwartung verfestigt, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Auch ein großer Zinsschritt um 50 Basispunkte wird nicht ausgeschlossen.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Berichtstag erneut nicht auf der Agenda. Die Blicke sind bereits auf die Inflationsdaten am Donnerstag gerichtet, die in die Zinsentscheidung der Fed einfließen dürften.

Auf Unternehmensseite wird auf die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal von Oracle gewartet, die nach der Schlussglocke bekannt gegeben werden. Die Aktie legt vorbörslich um 1,2 Prozent zu. Dagegen fallen Dell um 0,9 Prozent. CFO Yvonne McGill verlässt nach 30 Jahren das Unternehmen. Dell erklärte, der Rückzug erfolge nicht aufgrund von Meinungsverschiedenheiten.

Nebius springen um 49,9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen sich einen 19,4 Milliarden Dollar schweren Vertrag zur Bereitstellung von KI-Infrastruktur für Microsoft (+0,4%) bis 2031 sichern konnte. Wolfspeed steigen um 66,7 Prozent. Der Chiplieferant hat die gerichtliche Zustimmung für seinen Restrukturierungsplan erhalten und rechnet damit, in den nächsten Wochen aus dem Chapter 11-Schutz herauszukommen.

Die Aktie von Teck Resources klettert um 11,8 Prozent, nachdem der kanadische Bergbaukonzern einer "Fusion unter Gleichen" mit dem Konkurrenten Anglo American zugestimmt hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 06:13 ET (10:13 GMT)

