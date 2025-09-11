DAX23.668 -0,2%ESt505.374 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +0,7%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.006 -0,4%Euro1,1718 -0,2%Öl67,68 +2,1%Gold3.647 +0,3%
Profil
MARKT USA/Verschnaufpause nach Rekordjagd erwartet

12.09.25 12:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
307,65 EUR 9,10 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
433,50 EUR 6,20 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach der Rekordjagd der Vortage zeichnet sich für den Start an der Wall Street zum Wochenausklang eine Verschnaufpause ab. Gerade vor dem Wochenende könnten Anleger vermehrt zu Gewinnmitnahmen neigen, auch wenn die jüngsten US-Konjunkturdaten die Erwartung nochmals verfestigt haben, dass die US-Notenbank die Zinsen auf ihrer Sitzung am kommenden Mittwoch senken wird.

Die Märkte preisen mit 92 Prozent eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ein, mit 8 Prozent eine Senkung sogar um 50 Basispunkte. Dafür sprechen weniger die jüngsten Inflationsdaten, wohl aber neuerliche Schwächesignale vom Arbeitsmarkt. Die derzeitige Haltung der Fed scheine aber sehr vorsichtig zu sein, was einen kleinen Schritt wahrscheinlicher mache, während die Tür für weitere Lockerungen auf den folgenden Sitzungen offen bleibe, sagt Rania Gule, Senior-Marktanalystin bei XS.com.

Konjunkturseitig wird am Berichtstag lediglich der Index der Verbraucherstimmung in erster Lesung veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten geht es für die Adobe-Aktie vorbörslich um 4,2 Prozent nach oben. Der Software-Konzern hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres mehr verdient als erwartet und zudem den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben.

Microsoft gewinnen 1,4 Prozent. Microsoft und OpenAI haben sich auf eine Verlängerung ihrer Partnerschaft geeinigt. Damit scheint sich das zuletzt schwierige Verhältnis des Softwareriesen zum KI-Startup entspannt zu haben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 06:29 ET (10:29 GMT)

Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
