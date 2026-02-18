DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.892 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl70,78 +0,7%Gold5.012 +0,7%
Maschinenbauer Krones mit Zuwächsen - Sieht robuste Investitionsbereitschaft

19.02.26 07:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
136,80 EUR -4,80 EUR -3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer KRONES hat im vergangenen Jahr Umsatz und Profitabilität verbessert. Dabei profitierte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen von robusten Zuwächsen im Schlussquartal. Der Umsatz stieg 2025 vorläufigen Zahlen zufolge um sieben Prozent auf 5,66 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neutraubling mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 12,2 Prozent auf 602,3 Millionen Euro zu. Damit lagen die Zahlen im Rahmen der Analystenerwartungen.

Krones bezeichnet seine Märkte als grundsätzlich weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen. Die Investitionsbereitschaft der Kunden sei weiterhin robust. So verzeichnete das Unternehmen im vierten Quartal einen Anstieg des Auftragseingangs um 8,6 Prozent. Im Gesamtjahr legte das Neugeschäft um 1,9 Prozent auf knapp 5,56 Milliarden Euro zu.

Für das neue Geschäftsjahr erwartet Krones weiteres Wachstum. Der Umsatz soll währungsbereinigt um drei bis fünf Prozent zulegen und die Ebitda-Marge soll sich auf 10,7 bis 11,1 Prozent verbessern, nach 10,6 Prozent 2025./nas/mis

