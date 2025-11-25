MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 549,11 USD zu.
Um 20:07 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 549,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 549,11 USD. Bei 541,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 281.478 MasterCard-Aktien.
Bei einem Wert von 601,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). 9,54 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.
Am 30.10.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
