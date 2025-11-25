DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.906 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,46 -1,4%Gold4.132 -0,1%
Dow deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Alibaba-Aktie leichter: Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal - Umsatz gestiegen
Rohstoffpreise am Dienstagabend
Aktienentwicklung

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

25.11.25 20:23 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 549,11 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
474,05 EUR 7,70 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 549,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 549,11 USD. Bei 541,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 281.478 MasterCard-Aktien.

Bei einem Wert von 601,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). 9,54 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

Am 30.10.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MasterCard Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen