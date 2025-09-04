McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds steigt am Freitagnachmittag

McDonalds im Fokus

Die Aktie von McDonalds zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 317,37 USD zu.

Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 317,37 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 318,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 316,80 USD. Zuletzt wechselten 43.087 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,82 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 340,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,84 Mrd. USD gegenüber 6,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,35 USD je Aktie belaufen.

