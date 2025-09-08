McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 311,77 USD.
Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 311,77 USD. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 310,93 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 311,21 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 47.506 McDonalds-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die McDonalds-Aktie somit 4,46 Prozent niedriger. Am 17.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 276,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.
Nach 6,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,17 USD je McDonalds-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 340,00 USD an.
Am 06.08.2025 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,49 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,84 Mrd. USD ausgewiesen.
McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.
Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,35 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
03.09.2025
McDonalds Buy
UBS AG
08.08.2025
McDonalds Kaufen
DZ BANK
07.08.2025
McDonalds Overweight
JP Morgan Chase & Co.
06.08.2025
McDonalds Buy
UBS AG
28.07.2025
McDonalds Buy
UBS AG
