McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Abend freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von McDonalds. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 305,83 USD zu.
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 305,83 USD zu. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 306,31 USD. Bei 304,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 178.337 Stück.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD an. 6,70 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 9,57 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 6,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.
McDonalds gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 6,84 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,49 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,36 USD je McDonalds-Aktie belaufen.
Alle: Alle Empfehlungen