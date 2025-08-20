McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verliert am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von McDonalds gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 311,97 USD.

Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel um 15:50 Uhr um 0,4 Prozent auf 311,97 USD nach. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 311,43 USD nach. Bei 311,87 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 49.206 McDonalds-Aktien.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,60 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 276,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 11,35 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 6,78 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die McDonalds-Aktie bei 340,00 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 10 Jahren verdient

Franchises statt Fritten: So verdient McDonald's wirklich sein Geld - und was es mit der Aktie zu tun hat

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor 5 Jahren verdient