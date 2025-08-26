McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend im Minusbereich

So bewegt sich McDonalds

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 311,92 USD ab.

Um 20:07 Uhr ging es für die McDonalds-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 311,92 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 311,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 313,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 167.215 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,62 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 11,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 340,00 USD an.

Am 06.08.2025 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,84 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 6,49 Mrd. USD eingefahren.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,35 USD je McDonalds-Aktie.

