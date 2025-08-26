McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend im Minusbereich
Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 311,92 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr ging es für die McDonalds-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 311,92 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 311,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 313,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 167.215 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,62 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 11,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 340,00 USD an.
Am 06.08.2025 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,84 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 6,49 Mrd. USD eingefahren.
Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,35 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 10 Jahren verdient
Franchises statt Fritten: So verdient McDonald's wirklich sein Geld - und was es mit der Aktie zu tun hat
Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: paul prescott / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
Analysen zu McDonald's Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|27.06.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|27.06.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2024
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2023
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.2022
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.2015
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen