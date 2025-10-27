McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von McDonalds zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 307,26 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 307,26 USD zu. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 307,33 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 306,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 100.203 Stück.

Bei 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 5,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 276,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die McDonalds-Aktie mit einem Verlust von 9,99 Prozent wieder erreichen.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,18 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 335,00 USD an.

Am 06.08.2025 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,84 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,49 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

