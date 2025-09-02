DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.064 -0,5%Nas21.407 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.563 +0,8%
Medieninformationen

TeamViewer-Aktie fällt nach Platzierung nachbörslich

03.09.25 20:47 Uhr
TeamViewer-Aktie unter Druck: Platzierung drückt auf den Kurs | finanzen.net

Der Verkauf eines Aktienpakets hat am Mittwoch den Kurs von Teamviewer belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,44 EUR -0,39 EUR -3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf Tradegate fielen die Papiere des IT-Dienstleisters TeamViewer nachbörslich zuletzt um 5,3 Prozent auf 9,38 Euro in Relation zum Xetra-Schlusskurs. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg veräußert der Aktionär TigerLuxOne rund 12,5 Millionen Teamviewer-Aktien. Das entspricht etwa 7,4 Prozent der ausstehenden Aktien.

/bek/nas

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
