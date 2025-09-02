Medieninformationen

Der Verkauf eines Aktienpakets hat am Mittwoch den Kurs von Teamviewer belastet.

Auf Tradegate fielen die Papiere des IT-Dienstleisters TeamViewer nachbörslich zuletzt um 5,3 Prozent auf 9,38 Euro in Relation zum Xetra-Schlusskurs. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg veräußert der Aktionär TigerLuxOne rund 12,5 Millionen Teamviewer-Aktien. Das entspricht etwa 7,4 Prozent der ausstehenden Aktien.

