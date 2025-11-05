DAX23.756 -0,8%Est505.608 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 -0,2%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.557 +0,1%Euro1,1496 +0,1%Öl64,43 +0,1%Gold3.982 +1,3%
Mehr Umsatz

Wolters Kluwer-Aktie: Kurs auf Jahresziele

05.11.25 08:46 Uhr
Wolters Kluwer-Aktie: Jahresziele im Blick | finanzen.net

Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer sieht sich nach deutlichen Zuwächsen im bisherigen Jahresverlauf auf Kurs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolters Kluwer N.V.
106,70 EUR -1,95 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz stieg der ersten neun Monate im Jahresvergleich um fünf Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch in Alphen mitteilte. Währungsbereinigt lag der Anstieg bei sieben Prozent. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn legte währungsbereinigt um 15 Prozent zu.

Wer­bung

Für das laufende Jahr rechnet das Management weiterhin mit einer bereinigten operativen Marge zwischen 27,1 und 27,5 Prozent, was mindestens dem Niveau von 2024 entspricht. Absolute Zahlen zu Umsatz und Gewinn nannte Wolters Kluwer nicht.

/stw/mis/stk

ALPHEN (dpa-AFX)

