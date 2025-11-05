DAX23.762 -0,8%Est505.610 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 -0,2%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.557 +0,1%Euro1,1496 +0,1%Öl64,33 ±-0,0%Gold3.984 +1,3%
Heute im Fokus
DAX mit schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Umsatz und Gewinn -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, VW, Eli Lilly im Fokus
24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX startet schwach - Nikkei bricht ein - Korrekturgefahr?
Umsatzanstieg

Ahold Delhaize-Aktie: Übernahme hilft Wachstum

05.11.25 08:55 Uhr
Ahold Delhaize-Aktie: Wachstum durch strategische Übernahme gestärkt | finanzen.net

Ahold Delhaize hat im dritten Quartal auch dank der Übernahme von Profi einen Umsatzanstieg erzielt.

Der niederländische Lebensmittelhändler bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro an, das Anfang 2026 starten soll.

Der Nettogewinn stieg in dem Dreimonatszeitraum auf 584 Millionen Euro von 372 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte auf 22,5 von 22 Milliarden Euro. Der Gewinn übertraf die Prognose der Analysten, die laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens 542 Millionen Euro erwartet hatten. Der Umsatz lag im Rahmen der Erwartungen. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg stärker als erwartet um 9,1 Prozent auf 933 Millionen Euro, die Marge auf 4,1 Prozent von 3,9 Prozent.

Dies steht im Vergleich zu den Analystenschätzungen aus demselben Konsens, die bei 866 Millionen Euro und einer Marge von 3,9 Prozent lagen.

Der Konzern strebt 2025 weiterhin eine bereinigte operative Marge von rund 4 Prozent und ein Wachstum des Gewinns je Aktie im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an. Ahold Delhaize kündigte außerdem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde Euro an, das Anfang 2026 starten soll.

DOW JONES

16.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
06.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
06.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
10.07.2025Ahold Delhaize (Ahold) Equal WeightBarclays Capital
08.07.2025Ahold Delhaize (Ahold) HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Ahold Delhaize (Ahold) SellUBS AG

