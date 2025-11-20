JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,57 Euro belassen. Die Quartalszahlen des US-Konkurrenten Walmart ließen keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Geschäfte des niederländischen Einzelhändlers zu, schrieb Borja Olcese am Donnerstag. Seine Schätzungen für diesen lägen weiterhin klar unterhalb der Unternehmensziele sowie der Markterwartungen./rob/gl/he

