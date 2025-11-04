DAX 23.912 -0,2%ESt50 5.642 -0,3%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 14,01 +1,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.914 +1,6%Euro 1,1471 -0,1%Öl 64,18 -0,3%Gold 3.976 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 24.000er-Marke -- US-Börsen stabil erwartet -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rheinmetall & Co., AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
36,28 EUR +0,59 EUR +1,65 %
STU
33,84 CHF +0,75 CHF +2,28 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 31,24 Mrd. EUR

KGV 16,60 Div. Rendite 3,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANT0

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011794037

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AHODF

Jefferies & Company Inc.

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

10:16 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
36,28 EUR 0,59 EUR 1,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Supermarktkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebit) übertroffen, schrieb Frederick Wild am Mittwoch. Zu verdanken sei dies den außerordentlich starken US-Umsätzen und der Margenentwicklung. Die bestätigte Jahresprognose widerlege in der Debatte um das Unternehmen ein Argument der Pessimisten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,34 €		 Abst. Kursziel*:
15,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,77%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

11:56 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
11:26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
06.10.25 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

finanzen.net Umsatzanstieg Ahold Delhaize-Aktie zieht an: Übernahme hilft Wachstum Ahold Delhaize-Aktie zieht an: Übernahme hilft Wachstum
dpa-afx ROUNDUP: Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ahold ziehen nach Zahlen an - kurz auf Hoch seit Mai
dpa-afx Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Jahresprognose bestätigt
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Erste Schätzungen: Ahold Delhaize (Ahold) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zacks Zacks.com featured highlights Affiliated Managers, Koninklijke Ahold Delhaize, Noah, Plains GP and Gibraltar Industries
Zacks Zacks.com featured highlights include Nomad Foods, Koninklijke Ahold Delhaize, Upbound Easterly Government Properties and The Gorman-Rupp
RSS Feed
Ahold Delhaize (Ahold) zu myNews hinzufügen