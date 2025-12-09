DAX 24.146 -0,4%ESt50 5.741 -0,2%MSCI World 4.404 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.998 +0,7%Euro 1,1773 +0,2%Öl 59,58 -1,3%Gold 4.299 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Handelskriege, KI und Politik - die Treiber des kommenden Jahres Allianz Global Investors Ausblick 2026: Handelskriege, KI und Politik - die Treiber des kommenden Jahres
Alzchem: Ein Stärkesignal zur richtigen Zeit Alzchem: Ein Stärkesignal zur richtigen Zeit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
34,77 EUR +0,08 EUR +0,23 %
STU
32,49 CHF -0,09 CHF -0,29 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,21 Mrd. EUR

KGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANT0

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011794037

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

13:11 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
34,77 EUR 0,08 EUR 0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Die Jahresziele des Einzelhandelskonzerns seien "auf breiter Front gefährdet", schrieb Borja Olcese am Montagabend in einem Branchenkommentar./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
34,77 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
34,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

13:11 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
05.12.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.11.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

finanzen.net Langfristige Performance EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net November 2025: So schätzen Experten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Ahold Delhaize (Ahold): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx ROUNDUP 2: Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Aktie gibt Gewinne ab
Zacks Zacks.com featured highlights Affiliated Managers, Koninklijke Ahold Delhaize, Noah, Plains GP and Gibraltar Industries
Zacks Zacks.com featured highlights include Nomad Foods, Koninklijke Ahold Delhaize, Upbound Easterly Government Properties and The Gorman-Rupp
RSS Feed
Ahold Delhaize (Ahold) zu myNews hinzufügen