Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 30,21 Mrd. EURKGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Die Jahresziele des Einzelhandelskonzerns seien "auf breiter Front gefährdet", schrieb Borja Olcese am Montagabend in einem Branchenkommentar./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 00:15 / GMT
