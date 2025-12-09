Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 30,43 Mrd. EURKGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. William Woods wagte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das Jahr 2026 im europäischen Lebensmittel-Einzelhandel. Seine "Top Picks" sind 3I und Tesco wegen ihrer defensiven Eigenschaften. Ahold steht in der Reihenfolge noch hinter Jeronimo Martins und Sainsburys./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
