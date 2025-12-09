DAX 24.225 +0,4%ESt50 5.751 +0,8%MSCI World 4.435 +0,2%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 76.729 -2,4%Euro 1,1740 +0,4%Öl 61,12 -2,2%Gold 4.228 +0,0%
Fed senkt Leitzins: DAX fester -- US-Börsen schwächer erwartet -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Marktkap. 30,43 Mrd. EUR

KGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

Bernstein Research

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

15:06 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. William Woods wagte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das Jahr 2026 im europäischen Lebensmittel-Einzelhandel. Seine "Top Picks" sind 3I und Tesco wegen ihrer defensiven Eigenschaften. Ahold steht in der Reihenfolge noch hinter Jeronimo Martins und Sainsburys./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
34,79 €		 Abst. Kursziel*:
0,60%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
34,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,72%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

15:06 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
05.12.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.11.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
