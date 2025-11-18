DAX 23.246 +0,3%ESt50 5.543 +0,2%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -2,8%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 79.015 -1,4%Euro 1,1584 +0,0%Öl 64,11 -1,1%Gold 4.113 +1,1%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Marktkap. 31,4 Mrd. EUR

KGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

12:21 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,60 Euro auf "Underweight" belassen. Das langfristige Potenzial des Lebensmitteleinzelhandels sei fundamental begrenzt, schrieb Borja Olcese am Dienstag in seiner Analyse der europäischen Branche. Dabei verwies er auf gesättigte Märkte, Überkapazitäten, zunehmenden Wettbewerb sowie veraltete Formate. Nur Jeronimo Martins und Ahold-Delhaize hätten nachhaltig über längere Zeit aus eigener Kraft heraus Wert geschaffen. Insgesamt aber sei die Ergebnisqualität der Supermarktkette gering und die Aktie trotz sinkender Markterwartungen seit Januar 2024 um rund 30 Prozent gestiegen. Olcese präferiert die Tesco-Aktie./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,60 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
35,23 €		 Abst. Kursziel*:
-30,17%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
35,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-29,79%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

12:21 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
05.11.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

finanzen.net Investmentbeispiel EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Ahold Delhaize (Ahold): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx ROUNDUP 2: Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Aktie gibt Gewinne ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ahold Delhaize - 'Underweight'
finanzen.net Ahold Delhaize-Aktie zieht an: Übernahme hilft Wachstum
dpa-afx ROUNDUP: Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ahold ziehen nach Zahlen an - kurz auf Hoch seit Mai
dpa-afx Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Jahresprognose bestätigt
Zacks Zacks.com featured highlights Affiliated Managers, Koninklijke Ahold Delhaize, Noah, Plains GP and Gibraltar Industries
Zacks Zacks.com featured highlights include Nomad Foods, Koninklijke Ahold Delhaize, Upbound Easterly Government Properties and The Gorman-Rupp
