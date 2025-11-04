DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.371 +0,5%Top 10 Crypto 14,00 +4,8%Nas 23.590 +1,0%Bitcoin 90.461 +2,2%Euro 1,1477 -0,1%Öl 63,69 -1,0%Gold 3.982 +1,3%
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Marktkap. 31,24 Mrd. EUR

KGV 16,60 Div. Rendite 3,72%
JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

17:11 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
35,85 EUR 0,16 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,89 auf 24,57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er bleibe für den Einzelhändler weniger optimistisch als der Markt, schrieb Borja Olcese am Mittwoch. Klare Kurstreiber fehlten und der Gewinnzyklus in den USA sei allmählich erschöpft. Dies dürfte in den nächsten Quartalen auf der Aktie lasten./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,57 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
35,85 €		 Abst. Kursziel*:
-31,46%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
35,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,46%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

17:11 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:56 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
11:26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

finanzen.net Umsatzanstieg Ahold Delhaize-Aktie zieht an: Übernahme hilft Wachstum Ahold Delhaize-Aktie zieht an: Übernahme hilft Wachstum
dpa-afx ROUNDUP 2: Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Aktie gibt Gewinne ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ahold Delhaize - 'Underweight'
dpa-afx ROUNDUP: Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ahold ziehen nach Zahlen an - kurz auf Hoch seit Mai
dpa-afx Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Jahresprognose bestätigt
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen
Zacks Zacks.com featured highlights Affiliated Managers, Koninklijke Ahold Delhaize, Noah, Plains GP and Gibraltar Industries
Zacks Zacks.com featured highlights include Nomad Foods, Koninklijke Ahold Delhaize, Upbound Easterly Government Properties and The Gorman-Rupp
