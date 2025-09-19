Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 30,23 Mrd. EURKGV 16,60 Div. Rendite 3,72%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Ahold Delhaize von 39,50 auf 42 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. In den vergangenen Monaten seien die Sorgen um die Entwicklung des US-Dollar, Preiskampf und neuerlichen Fokus von Amazon auf Nahrungsmittelhandel hochgekocht - übertrieben hoch, schrieb Frederick Wild in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der Wertverlust der Aktien des Handelskonzerns verkenne seine vorhandenen Stärken und auch die Chancen, die sich aus einer möglichen Branchenkonsolidierung ergeben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 07:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,03 €
|Abst. Kursziel*:
23,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
34,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,99%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|08:01
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.03.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.11.23
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|UBS AG
|08.11.23
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital