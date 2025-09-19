Jefferies & Company Inc.

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Ahold Delhaize von 39,50 auf 42 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. In den vergangenen Monaten seien die Sorgen um die Entwicklung des US-Dollar, Preiskampf und neuerlichen Fokus von Amazon auf Nahrungsmittelhandel hochgekocht - übertrieben hoch, schrieb Frederick Wild in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der Wertverlust der Aktien des Handelskonzerns verkenne seine vorhandenen Stärken und auch die Chancen, die sich aus einer möglichen Branchenkonsolidierung ergeben./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 07:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

